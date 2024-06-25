«Короткого пути» не будет. Начались переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС

В Люксембурге начали формальные переговоры со странами-претендентками на членство в ЕС. Украине и Молдавии не обещают «короткого пути» в Европейский союз, говоря, что он будет непростым, но полным возможностей. Об этом заявила во вторник, 25 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Переговоры о вступлении стран в ЕС будут проходить отдельно с каждым из представителей государств. Молдавию представит премьер-министр Дорин Речан, а Украину — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. При этом, по сведениям агентства «Интерфакс-Украина», сегодня должны утвердить текст соглашения по безопасности между Украиной и ЕС.

