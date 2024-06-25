«Короткого пути» не будет. Начались переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС

В Люксембурге начали формальные переговоры со странами-претендентками на членство в ЕС. Украине и Молдавии не обещают «короткого пути» в Европейский союз, говоря, что он будет непростым, но полным возможностей. Об этом заявила во вторник, 25 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Переговоры о вступлении стран в ЕС будут проходить отдельно с каждым из представителей государств. Молдавию представит премьер-министр Дорин Речан, а Украину — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. При этом, по сведениям агентства «Интерфакс-Украина», сегодня должны утвердить текст соглашения по безопасности между Украиной и ЕС.
21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ об открытии переговоров по присоединению республики к Евросоюзу и отметила, что страна выполнила все рекомендации ЕК.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что начало консультаций — это важная веха на пути Украины к членству в ЕС.
С критикой переговоров выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее он высказывался о том, чтобы отложить на время вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. При этом с 1 июля 2024 года председательство в ЕС переходит к Венгрии. Это позволит стране определять политические приоритеты для блока.
Рамочные условия переговоров Евросоюза о вступлении Украины и Молдавии в сообщество утвердили все 27 стран-членов 21 июня этого года.
Летом 2022 года на саммите в Брюсселе Украина и Молдавия получили статусы кандидатов на членство в ЕС. Киеву предъявили семь требований, среди которых — реформа Конституционного суда, завершение изменения в Высшем совете правосудия и борьба с коррупцией.