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    «Короткого пути» не будет. Начались переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС

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    В Люксембурге начали формальные переговоры со странами-претендентками на членство в ЕС. Украине и Молдавии не обещают «короткого пути» в Европейский союз, говоря, что он будет непростым, но полным возможностей. Об этом заявила во вторник, 25 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Переговоры о вступлении стран в ЕС будут проходить отдельно с каждым из представителей государств. Молдавию представит премьер-министр Дорин Речан, а Украину — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. При этом, по сведениям агентства «Интерфакс-Украина», сегодня должны утвердить текст соглашения по безопасности между Украиной и ЕС.

    21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ об открытии переговоров по присоединению республики к Евросоюзу и отметила, что страна выполнила все рекомендации ЕК.

    В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что начало консультаций — это важная веха на пути Украины к членству в ЕС.

    С критикой переговоров выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее он высказывался о том, чтобы отложить на время вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. При этом с 1 июля 2024 года председательство в ЕС переходит к Венгрии. Это позволит стране определять политические приоритеты для блока.

    Рамочные условия переговоров Евросоюза о вступлении Украины и Молдавии в сообщество утвердили все 27 стран-членов 21 июня этого года.

    Летом 2022 года на саммите в Брюсселе Украина и Молдавия получили статусы кандидатов на членство в ЕС. Киеву предъявили семь требований, среди которых — реформа Конституционного суда, завершение изменения в Высшем совете правосудия и борьба с коррупцией.

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