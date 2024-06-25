Ночной поезд насмерть сбил 72-летнего мужчину в Кировском районе

Несовместимые с жизнью травмы получил мужчина, переходивший железнодорожные пути в Кировском районе Петербурга. Он не заметил приближающийся поезд.



Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 25 июня, мужчина пытался пересечь пути на 10-м км 5-го пикета в первом часу ночи, не дойдя до пешеходного перехода. В это время к станции Ульянка с Балтийского вокзала ехала электричка, следовавшая в Ораниенбаум-1.



Машинист электропоезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Пешеход скончался на месте. Погибшим оказался 72-летний местный житель, он не услышал приближающегося поезда.



По факту произошедшего проводится проверка.



В начале июня поезд насмерть сбил пешехода, игнорирующего светофор в Тосненском районе. Мужчина переходил через пути на красный, машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение.

