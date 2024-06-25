В России число стобалльников на ЕГЭ по русскому языку сократилось на 12%

Сто баллов за единый государственный экзамен по русскому языку в 2024 году получили 2636 выпускников. Об этом сообщил руководитель комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ Роман Дощинский на пресс-конференции Рособрнадзора 25 июня.



Это на 12,5% меньше, чем в 2023 году. Тогда число выпускников, набравших высший балл по русскому языку, составляло 3014, а в 2022-м — 2375 человек. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что 99% участников ЕГЭ по русскому языку показали результаты выше минимального балла для получения школьного аттестата. Около 60% получили результаты выше 60 баллов.