Суд отправил в СИЗО бывшего медиаменеджера Пригожина Горбунова, задержанного по подозрению в вымогательстве

Петроградский районный суд Петербурга отправил под стражу Илью Горбунова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ (вымогательство). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 25 июня.
Суд по мере пресечения должен был состояться 23 июня, но защита попросила отложить заседание, чтобы собрать документы. Следствие просило отправить Горбунова под арест, защитники возражали. Заседание проходило в закрытом режиме.
По версии следствия, не позднее 23 апреля Горбунов разработал план завладения денежными средствами М., потребовав передать ему чужое имущество под угрозой распространения сведений, позорящих последнего. Потерпевший — председатель правления Фонда развития новых медиа (согласно данным СПАРК, его возглавляет Александр Малькевич, кандидат в депутаты ЗакСа). Горбунов, считает следствие, организовал ряд публикаций, содержащих порочащие потерпевшего сведения, и потребовал передать ему
21 июня потерпевший передал Горбунову требуемую сумму в виде банкнот, имитирующих
Двумя днями ранее также был задержан главный редактор сайта «Конкретно» Кирилл Метелев. Ему вменили вымогательство у кандидата в губернаторы Марии Михайловой.