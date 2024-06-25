Суд отправил в СИЗО бывшего медиаменеджера Пригожина Горбунова, задержанного по подозрению в вымогательстве

Петроградский районный суд Петербурга отправил под стражу Илью Горбунова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ (вымогательство). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 25 июня.



Суд по мере пресечения должен был состояться 23 июня, но защита попросила отложить заседание, чтобы собрать документы. Следствие просило отправить Горбунова под арест, защитники возражали. Заседание проходило в закрытом режиме.