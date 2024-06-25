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    Суд отправил в СИЗО бывшего медиаменеджера Пригожина Горбунова, задержанного по подозрению в вымогательстве

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    Петроградский районный суд Петербурга отправил под стражу Илью Горбунова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ (вымогательство). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 25 июня.

    Суд по мере пресечения должен был состояться 23 июня, но защита попросила отложить заседание, чтобы собрать документы. Следствие просило отправить Горбунова под арест, защитники возражали. Заседание проходило в закрытом режиме.

    По версии следствия, не позднее 23 апреля Горбунов разработал план завладения денежными средствами М., потребовав передать ему чужое имущество под угрозой распространения сведений, позорящих последнего. Потерпевший — председатель правления Фонда развития новых медиа (согласно данным СПАРК, его возглавляет Александр Малькевич, кандидат в депутаты ЗакСа). Горбунов, считает следствие, организовал ряд публикаций, содержащих порочащие потерпевшего сведения, и потребовал передать ему 4 млн рублей.

    21 июня потерпевший передал Горбунову требуемую сумму в виде банкнот, имитирующих 1 520 000 рублей. После этого Горбунова задержала ФСБ.

    Двумя днями ранее также был задержан главный редактор сайта «Конкретно» Кирилл Метелев. Ему вменили вымогательство у кандидата в губернаторы Марии Михайловой.

    Илья Горбунов — бывший сотрудник «Комсомольской правды» и РИА Новости. По данным СМИ, с 2019 года он фактически руководил медиагруппой «Патриот», с 2020 года руководил «фабрикой троллей» и всеми входящими в медиаструктуру Пригожина Telegram-каналами. Также в утечках он фигурировал как куратор спецпроектов.

    Кирилл Метелев в 1996 году стал соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие». В 2001 году стал издателем газеты «Версия в Питере». Также он указан главным редактором сайта «Конкретно.ру». Собеседники «Фонтанки» предполагают, что он также мог иметь отношение к проектам, в которых был заинтересован Евгений Пригожин.

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