Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордер на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Соответствующее заявление размещено на сайте Международного уголовного суда, юрисдикцию которого РФ не признает.
В заявлении говорится, что 24 июня досудебная плата II Международного уголовного суда « <...> выдала ордеры на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова, в контексте ситуации на Украине».
Уточняется, что ордера выданы «за предполагаемые международные преступления» в период с 10 октября 2022 года по 9 мая 2023-го. Палата МУС считает, что «есть разумные основания полагать, что два подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электрической инфраструктуре <...>».
В Совете безопасности РФ заявили, что решение о выдаче ордера на арест секретаря Совбеза России Сергея Шойгу ничтожно и оно принято в рамках гибридной войны Запада против РФ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не признает юрисдикцию МУСа. Об этом он сообщил после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест главы государства Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.