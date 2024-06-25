    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, зап

    764мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.37eur94.08

    Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

    6262
    26 комментариев

    Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордер на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Соответствующее заявление размещено на сайте Международного уголовного суда, юрисдикцию которого РФ не признает.

    В заявлении говорится, что 24 июня досудебная плата II Международного уголовного суда « <...> выдала ордеры на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова, в контексте ситуации на Украине».

    Уточняется, что ордера выданы «за предполагаемые международные преступления» в период с 10 октября 2022 года по 9 мая 2023-го. Палата МУС считает, что «есть разумные основания полагать, что два подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электрической инфраструктуре <...>».

    В Совете безопасности РФ заявили, что решение о выдаче ордера на арест секретаря Совбеза России Сергея Шойгу ничтожно и оно принято в рамках гибридной войны Запада против РФ.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не признает юрисдикцию МУСа. Об этом он сообщил после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест главы государства Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК30
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close