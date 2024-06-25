Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордер на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Соответствующее заявление размещено на сайте Международного уголовного суда, юрисдикцию которого РФ не признает.

В заявлении говорится, что 24 июня досудебная плата II Международного уголовного суда « <...> выдала ордеры на арест двух лиц, Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова, в контексте ситуации на Украине».

Уточняется, что ордера выданы «за предполагаемые международные преступления» в период с 10 октября 2022 года по 9 мая 2023-го. Палата МУС считает, что «есть разумные основания полагать, что два подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электрической инфраструктуре <...>».