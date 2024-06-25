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    На 30 белгородских автомобилях скорой помощи установили системы РЭБ

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    В Белгородской области 30 автомобилей скорой помощи оборудовали системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она позволит защитить медиков, прибывающих в опасные точки в регионе, сообщил 25 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    Машины скорой с новой системой защиты работают в Валуйском, Грайворонском, Белгородском, Шебекинском городских округах и районах. Система РЭБ способна бороться с системами ПВО, подавлять системы связи и управления, а также работать против беспилотников. Комплекс создаст дополнительные условия безопасности для белгородских врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев.

    «Стараемся максимально помочь нашим врачам, которые первыми прибывают на место происшествия», — отметил Гладков.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что системами РЭБ планируют оснастить инфраструктурные объекты. Речь идет о заводах и складских комплексах. Сейчас производство этих систем наращивается.

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