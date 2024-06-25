На 30 белгородских автомобилях скорой помощи установили системы РЭБ

В Белгородской области 30 автомобилей скорой помощи оборудовали системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она позволит защитить медиков, прибывающих в опасные точки в регионе, сообщил 25 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Машины скорой с новой системой защиты работают в Валуйском, Грайворонском, Белгородском, Шебекинском городских округах и районах. Система РЭБ способна бороться с системами ПВО, подавлять системы связи и управления, а также работать против беспилотников. Комплекс создаст дополнительные условия безопасности для белгородских врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев.

