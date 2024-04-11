В «Ростехе» заявили, что системы РЭБ будут защищать объекты в России от украинских беспилотников

Объекты в России будут защищаться от ударов украинских беспилотников системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, пишет 11 апреля РИА Новости.
По его словам, в России активно ведется работа по защите инфраструктурных объектов. «Это прежде всего, как мы вот понимаем, были случаи поражения нефтеперерабатывающих заводов, складских комплексов и так далее», — сказал Артяков.
По его словам, компания владеет комплексом РЭБ, который позволяет отражать атаки любых видов вражеских дронов. Он добавил, что они уже применяются в России, а на данном этапе налаживается наращивание производства.
Ранее сообщалось, что в России за последний год спрос на системы защиты от атак беспилотных летательный аппаратов (БПЛА) увеличился в четыре раза. Как сообщается, около трети всех тендеров на такие системы разместили предприятия нефтегазовой отрасли, 28% — промышленные, 10% — горнодобывающие.