В «Ростехе» заявили, что системы РЭБ будут защищать объекты в России от украинских беспилотников

Объекты в России будут защищаться от ударов украинских беспилотников системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, пишет 11 апреля РИА Новости.

По его словам, в России активно ведется работа по защите инфраструктурных объектов. «Это прежде всего, как мы вот понимаем, были случаи поражения нефтеперерабатывающих заводов, складских комплексов и так далее», — сказал Артяков.

По его словам, компания владеет комплексом РЭБ, который позволяет отражать атаки любых видов вражеских дронов. Он добавил, что они уже применяются в России, а на данном этапе налаживается наращивание производства.