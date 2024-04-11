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    В «Ростехе» заявили, что системы РЭБ будут защищать объекты в России от украинских беспилотников

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    3 комментария

    Объекты в России будут защищаться от ударов украинских беспилотников системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, пишет 11 апреля РИА Новости.

    По его словам, в России активно ведется работа по защите инфраструктурных объектов. «Это прежде всего, как мы вот понимаем, были случаи поражения нефтеперерабатывающих заводов, складских комплексов и так далее», — сказал Артяков.

    По его словам, компания владеет комплексом РЭБ, который позволяет отражать атаки любых видов вражеских дронов. Он добавил, что они уже применяются в России, а на данном этапе налаживается наращивание производства.

    Ранее сообщалось, что в России за последний год спрос на системы защиты от атак беспилотных летательный аппаратов (БПЛА) увеличился в четыре раза. Как сообщается, около трети всех тендеров на такие системы разместили предприятия нефтегазовой отрасли, 28% — промышленные, 10% — горнодобывающие.

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    Комментарии 3

    VKuser27909212 Апр 2024 в 00:09
    Чемезов на каком месте миллиардеров в списке Форбс? И на самом деле?
    +0−0
    сVоих не бросаем11 Апр 2024 в 23:30
    вот вам и парад по крещатику 09.05.2022😆😆😆😆
    +3−0
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