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    При квартирном пожаре на Подвойского погиб мужчина. «Трешка» горела ровно час: видео

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    Один человек погиб при пожаре в Невском районе. Огонь полностью охватил трехкомнатную квартиру, пламя буквально вырывалось из окон.

    По информации ГУ МЧС по Петербургу, пожар начался в 10:15 во вторник, 25 июня, на улице Подвойского, 28. Горела квартира площадью 55 квадратных метров, тушили ее 20 пожарных.

    читательница «Фонтанки» Надежда

    Огонь успел распространиться по всей площади, борьба с пламенем велась до 11:16.

    «В результате пожара погиб мужчина», — добавили в пресс-службе.

    Судя по кадрам читателей «Фонтанки», возгорание случилось в квартире на восьмом этаже. В окне было заметно яркое пламя и столб черного дыма.

    Накануне квартирный пожар собрал скопление спецтехники в самом центре Петербурга.

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    ПожарПодвойского
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