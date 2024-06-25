При квартирном пожаре на Подвойского погиб мужчина. «Трешка» горела ровно час: видео

Один человек погиб при пожаре в Невском районе. Огонь полностью охватил трехкомнатную квартиру, пламя буквально вырывалось из окон.
По информации ГУ МЧС по Петербургу, пожар начался в 10:15 во вторник, 25 июня, на улице Подвойского, 28. Горела квартира площадью 55 квадратных метров, тушили ее 20 пожарных.
читательница «Фонтанки» Надежда
Огонь успел распространиться по всей площади, борьба с пламенем велась до 11:16.
«В результате пожара погиб мужчина», — добавили в пресс-службе.
Судя по кадрам читателей «Фонтанки», возгорание случилось в квартире на восьмом этаже. В окне было заметно яркое пламя и столб черного дыма.
Накануне квартирный пожар собрал скопление спецтехники в самом центре Петербурга.