Квартирный пожар собрал парад спасательной техники на набережной Фонтанки

Квартирный пожар собрал скопление спецтехники в самом центре Петербурга. Свидетелями работы спасателей 24 июня стали читатели «Фонтанки». Публикуем снятые ими кадры.
«В 17:02 поступило сообщение о пожаре по адресу Адмиралтейский район, набережная реки Фонтанки,
«Фонтанка.ру»
Уточняется, что из опасной зоны были эвакуированы шесть человек. Сведения о пострадавших не поступали.
В тушении участвовали четыре единицы техники и 17 спасателей.
Напомним, вечером 24 июня серьезный пожар тушат в подмосковном Фрязино. Пламенем охвачено уже 4500 квадратных метров. Жертвами пожара, по предварительным данным, стали восемь человек. Об этом 24 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
Появились кадры, на которых видно, как по крайней мере один человек выпрыгивает из окна горящего здания. Впечатления очевидца, который наблюдает за тушением пожара во Фрязино, «Фонтанка» публиковала здесь.