Квартирный пожар собрал парад спасательной техники на набережной Фонтанки

Квартирный пожар собрал скопление спецтехники в самом центре Петербурга. Свидетелями работы спасателей 24 июня стали читатели «Фонтанки». Публикуем снятые ими кадры.

«В 17:02 поступило сообщение о пожаре по адресу Адмиралтейский район, набережная реки Фонтанки, д. 96 . В четырёхкомнатной квартире, в комнате площадью 12 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров. В 17:28 пожар ликвидирован», — сообщает региональное управление МЧС России.

Уточняется, что из опасной зоны были эвакуированы шесть человек. Сведения о пострадавших не поступали.

В тушении участвовали четыре единицы техники и 17 спасателей.