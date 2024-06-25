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    Взятка в полмиллиона. В Петербурге задержан бывший врио замначальника отдела полиции

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    В Петербурге задержан бывший врио заместителя начальника 74-го отдела полиции по Красносельскому району, он обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей. Об этом 25 июня сообщает ГСУ СК по Петербургу.

    Следственный отдел по Московскому району ГСУ расследует уголовное дело о получении взятки (статья 290, часть 5, пункты «а», «в», УК РФ).

    Полиция проводила проверку 29-летней местной жительницы на предмет мошенничества в сфере продажи туристических путевок. По данным следствия, врио замначальника через своего знакомого (оперуполномоченного 8-го отдела) вызвал женщину для дачи объяснений и потребовал у нее 500 тысяч рублей. За деньги он пообещал отказ в возбуждении уголовного дела. Взятку она должна была дать через того самого оперуполномоченного. Но при передаче суммы его задержали, он был осужден за посредничество (пункты «а», «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ).

    Как отмечается с сообщении, «инициатор коррупционной сделки» задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи провели ряд обысков, фигуранту предъявлено обвинение.

    В мае 2023 года бывшему заместителю начальника отдела из Калининского УМВД Петербурга Давиду Бокерии был вынесен приговор за взяточничество. За деньги он обещал закрыть глаза на нарушения одной организации, связанные с организацией массового мероприятия.

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