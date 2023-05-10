Экс-замначальника отдела полиции в Петербурге за взятки надолго уедет в колонию

Бывшему заместителю начальника отдела из Калининского УМВД Петербурга Давиду Бокерии вынесли приговор за взяточничество. Он проведет 8,5 года в колонии строгого режима.

Также фигуранту назначили штраф в 2 миллиона рублей с лишением звания подполковника полиции, сообщает 10 мая пресс-служба прокуратуры Петербурга. Посредник Бокерии Феликс Кулиев получил 4,5 года в колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей.

Суд установил, что два года назад Бокерия получил 150 тысяч рублей взятки через Кулиева — взамен обещал закрыть глаза на нарушения одной организации, связанные с организацией массового мероприятия. Через месяц Бокерии досталось еще 1,2 миллиона, 400 тысяч из которых полагались Кулиеву как посреднику.