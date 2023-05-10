Экс-замначальника отдела полиции в Петербурге за взятки надолго уедет в колонию

Бывшему заместителю начальника отдела из Калининского УМВД Петербурга Давиду Бокерии вынесли приговор за взяточничество. Он проведет 8,5 года в колонии строгого режима.
Также фигуранту назначили штраф в 2 миллиона рублей с лишением звания подполковника полиции, сообщает 10 мая пресс-служба прокуратуры Петербурга. Посредник Бокерии Феликс Кулиев получил 4,5 года в колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей.
Суд установил, что два года назад Бокерия получил 150 тысяч рублей взятки через Кулиева — взамен обещал закрыть глаза на нарушения одной организации, связанные с организацией массового мероприятия. Через месяц Бокерии досталось еще 1,2 миллиона, 400 тысяч из которых полагались Кулиеву как посреднику.
Бокерию признали виновным по ч. 3 и ч. 6 ст. 290 УК РФ — за получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие и за то же самое, но в особо крупном размере. Кулиева — по ч. 2 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ за посредничество в этом.
Ранее сообщалось, что посредника задержали, когда якобы представители концертного зала «Гигант-холл» под контролем передали ему 500 тысяч рублей. Деньги, как писали СМИ, полагались за непринятие мер при проверках исполнения «Гигант-холлом» санитарных правил во время массовых мероприятий.