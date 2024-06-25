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    Обломки БПЛА взорвались на промплощадке в Воронежской области, был пожар

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    В Воронежской области средства ПВО ночью 25 июня обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Обломки БПЛА упали на территорию одной из промплощадок, отдельные фрагменты разорвались и спровоцировали пожар. К утру его ликвидировали.

    «По предварительной информации, никто из граждан не пострадал. Последствия на земле уточняются», — отметил Гусев.

    Режим опасности атаки БПЛА в регионе действовал всю ночь, почти 7 часов. О его отмене Гусев сообщил в 6:10.

    Утром Минобороны проинформировало об уничтожении одного БПЛА над территорией Воронежской области.

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