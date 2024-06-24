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    «Зенит» объявил о переходе защитника Сергея Волкова

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    Футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере из «Краснодара» защитника Сергея Волкова. Контракт с игроком рассчитан на 4 года с возможностью продления еще на один.

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    Сергей Волков родился 9 сентября 2002 года в Чите. Воспитанник клуба «Краснодар». Дебютировал за основную команду 9 апреля 2022 года в матче против «Рубина», где забил победный гол в концовке игры.

    За время своей карьеры в «Краснодаре» Волков сыграл 73 матча, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач. Он стал финалистом Кубка России сезона-2022/23 и серебряным призером чемпионата России-2023/24.

    Ранее «Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова из самарских «Крыльев Советов».

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