Еще один защитник. Горшков перешел в «Зенит»

«Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова из самарских «Крыльев Советов». Публикация появилась в телеграм-канале клуба 24 июня. Соглашение с 25-летним футболистом действует по схеме «3+1».
Юрий Горшков родился 13 марта 1999 года в карельском городе Кондопоге. Футболом начал заниматься в местной спортшколе, а в 12 лет оказался в академии «Чертаново». Дебютировал на профессиональном уровне в составе столичной команды 8 августа 2016 года в матче Первенства ПФЛ. В сезоне-2017/18 вместе с «Чертаново» стал победителем зоны ПФЛ «Запад» и следующие два сезона отыграл в ФНЛ.
Летом 2020 года Горшков стал игроком «Крыльев Советов» и через год вместе с командой вышел в Премьер-лигу. Всего за самарцев он провел 147 матчей, в которых забил 9 мячей.
Кроме того, он успел поиграть и за сборную России, в составе которой у защитника три матча: против Камеруна, Сербии и Белоруссии.
Как писал «Спорт-Экспресс», летом этого года в переходе Горшкова был заинтересован московский «Спартак», однако «Зениту» удалось перехватить игрока. Журналист Иван Карпов утверждает, что трансфер защитника обошелся петербургскому клубу в 120 млн рублей.
Ранее в «Зенит» перешел полузащитник Максим Глушенков. Ожидается также, что состав петербургской команды пополнит защитник «Краснодара» Сергей Волков.