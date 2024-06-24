Еще один защитник. Горшков перешел в «Зенит»

«Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова из самарских «Крыльев Советов». Публикация появилась в телеграм-канале клуба 24 июня. Соглашение с 25-летним футболистом действует по схеме «3+1».

Юрий Горшков родился 13 марта 1999 года в карельском городе Кондопоге. Футболом начал заниматься в местной спортшколе, а в 12 лет оказался в академии «Чертаново». Дебютировал на профессиональном уровне в составе столичной команды 8 августа 2016 года в матче Первенства ПФЛ. В сезоне-2017/18 вместе с «Чертаново» стал победителем зоны ПФЛ «Запад» и следующие два сезона отыграл в ФНЛ.

Летом 2020 года Горшков стал игроком «Крыльев Советов» и через год вместе с командой вышел в Премьер-лигу. Всего за самарцев он провел 147 матчей, в которых забил 9 мячей.



Кроме того, он успел поиграть и за сборную России, в составе которой у защитника три матча: против Камеруна, Сербии и Белоруссии.

