В Петроградском районе признали памятником Дом Купермана

Дореволюционный дом модернистской архитектуры на улице Всеволода Вишневского, 10а включают в число объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) опубликовано в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городского правительства 24 июня.



Вместе с тем объект формально переименуют с «Дома Купермана» на «Дом А. Л. Лишневского , М. Л. Сагалова ».

Под охраной государства будут все исторические особенности здания: от месторасположения и роли здания на этом участке, конфигурации, материалов, башенок, дымовых труб и аттиков до кованых ограждений и поручней на лестницах, покрытия полов.