В Петроградском районе признали памятником Дом Купермана

Дореволюционный дом модернистской архитектуры на улице Всеволода
Вместе с тем объект формально переименуют с «Дома Купермана» на «Дом
Под охраной государства будут все исторические особенности здания: от месторасположения и роли здания на этом участке, конфигурации, материалов, башенок, дымовых труб и аттиков до кованых ограждений и поручней на лестницах, покрытия полов.
Здание построено в период с 1911 по 1913 год, по проекту архитектора Александра Лишневского. Изначально дом строили для заказчика, инженера Бориса Купермана. Но уже во время строительных работ Куперман продал его самому Лишневскому и лекарю Михаилу Сагалову. Некоторое время архитектор сам жил в нем. Кроме этого, почти
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Адмиралтейском районе охранного статуса лишился дом Калинкинского пивоваренного завода на