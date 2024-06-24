    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    761мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.96eur94.26

    В Петроградском районе признали памятником Дом Купермана

    909
    1 комментарий

    Дореволюционный дом модернистской архитектуры на улице Всеволода Вишневского, 10а включают в число объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) опубликовано в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городского правительства 24 июня.

    Вместе с тем объект формально переименуют с «Дома Купермана» на «Дом А. Л. Лишневского, М. Л. Сагалова».

    Под охраной государства будут все исторические особенности здания: от месторасположения и роли здания на этом участке, конфигурации, материалов, башенок, дымовых труб и аттиков до кованых ограждений и поручней на лестницах, покрытия полов.

    Здание построено в период с 1911 по 1913 год, по проекту архитектора Александра Лишневского. Изначально дом строили для заказчика, инженера Бориса Купермана. Но уже во время строительных работ Куперман продал его самому Лишневскому и лекарю Михаилу Сагалову. Некоторое время архитектор сам жил в нем. Кроме этого, почти 30 лет в этом доме жил популяризатор науки, математик, физик Яков Перельман.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Адмиралтейском районе охранного статуса лишился дом Калинкинского пивоваренного завода на Рижском, 78.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close