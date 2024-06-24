И все-таки не гражданин. Суд в Петербурге отказал адвокату в извинениях от имени полицейского начальства

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Горсуд Петербурга удовлетворил апелляционную жалобу УМВД Калининского района на решение суда первой инстанции о том, что управление должно извиниться перед адвокатом Алексеем Калугиным. Он принес на заседание российский паспорт, но все равно оказался не гражданином.



За свои права в судах борются несколько защитников и представители адвокатских палат Петербурга и Ленобласти. Побудило их инициировать административные иски поведение сотрудников отделов, которые не пускали адвокатов к их задержанным доверителям. Минимум четверо адвокатов выиграли и получили решения судов о том, что не пускали их незаконно. А если нарушение признано, то должны быть и какие-то компенсации. Калугин и его коллега Луиза Магомедова решили сослаться на федеральный закон о полиции и приказ МВД — если нарушение установлено судом, то полиция в лице конкретного нарушителя или его начальника должна извиниться.



Как уже писала «Фонтанка», Магомедова в итоге письмо с извинениями от начальника Василеостровского МВД получила, хоть и не с первой попытки. Калугину было отказано, так что выбивать свое письмо он пошел в суд и в первой инстанции выиграл.

В апелляционной жалобе юристы управления указывали на то, что приказ применяется по воле МВД и суд полиции как бы не указ. Но особенно Калугина и его коллег задел другой пункт жалобы — извинения это для гражданина, а адвокат в данном случае занимался профессиональной деятельностью. Калугин после такого заявления среди коллег в шутку сразу же перестал быть гражданином, Магомедова же, напротив. Из-за разного подхода двух районных управлений суду по делу Калугина пришлось истребовать все документы по кейсу Магомедовой и выяснять общую правовую позицию МВД. Выяснилось, что правовое управление главка за извинения перед адвокатом рекомендовало объявить начальнику УМВД на Васильевском острове строгий выговор, лишить его премии и занести все это в личное дело.



Представитель управления в суде пояснила, что извиняться полиция должна была бы только если были нарушены какие-то базовые гражданские права, из Конституции, а в случае с Калугиным имело место лишь нарушение профессиональных прав.

«Я принес сегодня в судебное заседание не только адвокатское удостоверение, но еще и паспорт. Я не знаю таких законов, которые умоляли бы меня в гражданских правах в связи с тем, что я имею статус адвоката», — сказал Калугин и добавил, что в конституции в том числе прописано право на труд в нормальных условиях. «Почему я должен ждать, пока меня какой-то начальник запустит в отдел или вовсе откажет? Мне на следующий день пришлось снова приезжать к своему подзащитному, когда сменилась смена» — пояснил защитник. Он также сделал акцент на том, что в своей позиции УМВД не ссылается на какие-то законодательные нормы и высказал надежду, что, может, представители ответчика все же об этом расскажут. «Пока не рассказали», — с легкой иронией в голосе отметила судья.



Адвокат Тарасов, который входит в комиссию по защите профессиональных прав своих коллег по палате, также отметил, что в жалобе нет ссылок на законы, которые позволяли бы исключить адвоката из числа тех, на кого распространяется требование принести извинения. Ответственность за дискриминацию по должностному положению, напомнил Тарасов, никто не отменял.

Суд поинтересовался у юристов УМВД — если нельзя извиняться, то какой должен быть способ восстановления нарушенных прав? Юрист рассказала, что в случае установления нарушения проводится служебная проверка и сотрудники привлекаются к дисциплинарной ответственности. Калугин на это заявил, что к моменту вступления решения суда в силу все сроки для привлечения сотрудников к ответственности вышли, так что никто наказан не был. Представитель УМВД также сообщила, что адвокат не лишен права обратиться к 1069 статье Гражданского кодекса, в ней речь идет о денежном возмещении в случае причинения вреда государственными органами. К слову, эта статья также касается граждан и юрлиц, об адвокатах ни слова.



«Я не знаю в чем такая проблема извиниться. Мы же не просим каких-то сумм», — недоумевал Калугин.



Суд совещался довольно долго. Несмотря на некую ироничность, которая чувствовалась в отношении правовой позиции юристов из управления, коллегия встала на их сторону. Решение суда первой инстанции было отменено и Калугин получил отказ.

Сдаваться гражданин адвокат не намерен. Извинения перед Магомедовой, насколько ей известно, на сегодняшний день отозваны не были.

