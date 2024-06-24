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    Серьезный пожар в НИИ «Платан»

    «Сбер» выиграл иск у бывшей «дочки» в Британии на 12 млрд

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    Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование Сбербанка о взыскании 12 миллиардов рублей с российских счетов его бывшей британской структуры Sberbank CIB (UK). Об этом сообщил в понедельник, 24 июня, корреспондент РБК из зала суда.

    В марте 2024 года Сбербанк подал иск на 11,9 млрд руб к бывшей британской «дочке», чтобы вернуть долги по четырем кредитным договорам. Как итог — суд постановил взыскать задолженность по кредитам, выданным в евро, фунтах стерлингов, канадских долларах и рублях, проценты по ним, а также неустойку. Как отметили в зале суда, выплаты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на день платежа.

    «Сбер» потерял контроль над дочерней компанией весной 2022 года. Тогда банк прекратил работу своего офиса в Лондоне по итогам переоценки его экономического потенциала — санкции Великобритании и США сделали невозможной работу дочерней структуры «Сбера». Так, Sberbank CIB перешел под управление компании Teneo Financial Advisory.

    Британская «дочка» Сбербанка специализировалась на инвестиционном банкинге, финансовых консультациях и операциях с ценными бумагами. Ее прибыль по итогам 2021 года составила 11 млн долл.

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