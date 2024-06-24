«Сбер» выиграл иск у бывшей «дочки» в Британии на 12 млрд

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование Сбербанка о взыскании 12 миллиардов рублей с российских счетов его бывшей британской структуры Sberbank CIB (UK). Об этом сообщил в понедельник, 24 июня, корреспондент РБК из зала суда.



В марте 2024 года Сбербанк подал иск на 11,9 млрд руб к бывшей британской «дочке», чтобы вернуть долги по четырем кредитным договорам. Как итог — суд постановил взыскать задолженность по кредитам, выданным в евро, фунтах стерлингов, канадских долларах и рублях, проценты по ним, а также неустойку. Как отметили в зале суда, выплаты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на день платежа.