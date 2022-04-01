Сбербанк закрывает свой офис в Лондоне

Сбербанк прекращает работу своего офиса в Лондоне по итогам переоценки его экономического потенциала. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.



«Сбербанк прекращает работу лондонского офиса — Sberbank CIB (UK) Limited. Мы находимся в контакте с местным регулятором FCA, и в соответствии с требованиями законодательства завершим нашу деятельность, выполнив все обязательства перед клиентами. Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании. Ключевые сотрудники компании продолжают выполнять свои функции», — цитирует заявление Сбера ТАСС.

