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    Сбербанк закрывает свой офис в Лондоне

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    Сбербанк прекращает работу своего офиса в Лондоне по итогам переоценки его экономического потенциала. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.

    «Сбербанк прекращает работу лондонского офиса — Sberbank CIB (UK) Limited. Мы находимся в контакте с местным регулятором FCA, и в соответствии с требованиями законодательства завершим нашу деятельность, выполнив все обязательства перед клиентами. Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании. Ключевые сотрудники компании продолжают выполнять свои функции», — цитирует заявление Сбера ТАСС.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что британский суд одобрил переход Sber CIB под внешнее управление из-за воздействия антироссийских санкций.

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