В 14-й пакет санкций Евросоюза попали 47 компаний. Среди них крупнейшая судоходная российская компания, а также лидер морской транспортировки энергоносителей «Совкомфлот». Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на постановление ЕС.
Помимо этого, под запрет попали ФГУП «Железные дороги Новороссии» и «Восточная стивидорная компания». В черном списке ЕС оказались международный детский лагерь «Артек», региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и Белорусский союз молодежи. Компания «Белорусское оптико-механическое объединение» вместе со своим генеральным директором Александром Морозом также теперь под запретом. Согласно данным, опубликованным в «Официальном журнале ЕС», санкции коснулись крупнейшей российской буровой компании «Евразия» и предприятия «Нефтегазпромстрой».
В 14-й пакет санкций также попали и российские артисты. Всего под запретом оказались 69 физических лиц.
Под санкции ЕС попали 47 российских компаний. Среди них «Совкомфлот», фонд Кадырова и «Артек»
В 14-й пакет санкций Евросоюза попали 47 компаний. Среди них крупнейшая судоходная российская компания, а также лидер морской транспортировки энергоносителей «Совкомфлот». Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на постановление ЕС.
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