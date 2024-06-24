Евросоюз опубликовал 14-й пакет санкций против России. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте ЕС. 24 июня его цитирует ТАСС.
На этот раз под запрет попали певица Полина Гагарина, певец Ярослав Дронов, он же Шаман, и актер Иван Охлобыстин. Согласно документу, эти артисты участвовали в мероприятиях в поддержку российских Вооруженных сил.
Также санкции коснулись генерального директора издательского дома News Media Арама Габрелянова. По мнению Евросоюза, Габрелянов «распространял агрессивную пропаганду <...> и дезинформацию».
В черный список ЕС также попал глава Росимущества Вадим Яковенко. Под «запретом» оказалась министр образования ДНР Ольга Колударова. Санкции не обошли и посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. Под запрет определенных действий попали основатель корпорации AEON Роман Троценко, глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, президент «Балтики» Таймураз Боллоев, а также генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.
Всего в 14-м пакете санкций ЕС оказались 69 физических лиц. Всем им запрещен въезд на территорию Евросоюза.
Гагарина, Шаман, Охлобыстин и многие другие. Стали известны фигуранты персональной части 14 пакета санкций ЕС
Евросоюз опубликовал 14-й пакет санкций против России. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте ЕС. 24 июня его цитирует ТАСС.
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