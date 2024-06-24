    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, сев

    761мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.96eur94.26

    Гагарина, Шаман, Охлобыстин и многие другие. Стали известны фигуранты персональной части 14 пакета санкций ЕС

    2387
    18 комментариев

    Евросоюз опубликовал 14-й пакет санкций против России. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте ЕС. 24 июня его цитирует ТАСС.

    На этот раз под запрет попали певица Полина Гагарина, певец Ярослав Дронов, он же Шаман, и актер Иван Охлобыстин. Согласно документу, эти артисты участвовали в мероприятиях в поддержку российских Вооруженных сил.

    Также санкции коснулись генерального директора издательского дома News Media Арама Габрелянова. По мнению Евросоюза, Габрелянов «распространял агрессивную пропаганду <...> и дезинформацию».

    В черный список ЕС также попал глава Росимущества Вадим Яковенко. Под «запретом» оказалась министр образования ДНР Ольга Колударова. Санкции не обошли и посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. Под запрет определенных действий попали основатель корпорации AEON Роман Троценко, глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, президент «Балтики» Таймураз Боллоев, а также генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

    Всего в 14-м пакете санкций ЕС оказались 69 физических лиц. Всем им запрещен въезд на территорию Евросоюза.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    14 пакетSHAMANИван ОхлобыстинСанкции ЕС
    ЛАЙК9
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close