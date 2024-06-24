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    В Петербурге анонсировали рейды по улицам в поисках новых россиян-уклонистов

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    Поиски новых россиян, «забывших» встать на воинский учет в Петербурге продолжаются. Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, таких снова нашли.

    В июне в ходе проверки, проведенной Военным следственным отделом СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону и местным военкоматом, были выявлены нарушения законодательства при трудоустройстве иностранцев на стройке на территории военного госпиталя на Суворовском проспекте. Там нашли троих мигрантов, которые работали без патентов и права нахождения в России.

    Мигрантов с российским паспортом поставили на учет в военкомате.

    «Также планируется проведение дальнейших рейдов по улицам Санкт-Петербурга с целью выявления и постановки на воинский учет граждан, которые могли быть упущены в предыдущих операциях», — пообещали правоохранители и напомнили, что отсутствие у граждан регистрации по месту пребывания не освобождает от обязанности состоять на воинском учете.

    В конце мая «Фонтанка» писала, что в ходе проверки на территории госпиталя на Суворовском проспекте были обнаружены более 10 мигрантов, которые работали без патентов и документов, подтверждающих право на пребывание в России. Там же выявили и новых граждан РФ, «забывших» прийти в военкомат.

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