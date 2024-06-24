В Петербурге анонсировали рейды по улицам в поисках новых россиян-уклонистов

Поиски новых россиян, «забывших» встать на воинский учет в Петербурге продолжаются. Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, таких снова нашли.



В июне в ходе проверки, проведенной Военным следственным отделом СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону и местным военкоматом, были выявлены нарушения законодательства при трудоустройстве иностранцев на стройке на территории военного госпиталя на Суворовском проспекте. Там нашли троих мигрантов, которые работали без патентов и права нахождения в России.



Мигрантов с российским паспортом поставили на учет в военкомате.

