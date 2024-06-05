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    Нелегалов нашли на территории военного госпиталя в Петербурге. А новых граждан познакомили с военкоматом

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    Очередную партию незаконных иностранных рабочих обнаружили в Петербурге. Проверку проводили сотрудники Военного следственного отдела СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону совместно с военкоматом.

    Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, нелегалов нашли еще в мае на стройке на территории военного госпиталя на Суворовском проспекте. Двое иностранцев не имели разрешений на пребывание в России и патентов на работу. Еще семеро рабочих, к которым возникли вопросы, — новые россияне. Их поставили на учет в военкомате.

    Силовики анонсируют дальнейшие рейды по улицам города «с целью выявления и постановки на воинский учет граждан, которые могли быть упущены в предыдущих операциях».

    В конце мая «Фонтанка» писала, что в ходе проверки на территории госпиталя на Суворовском проспекте были обнаружены 10 мигрантов, которые работали без патентов и документов, подтверждающих право на пребывание в России.

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