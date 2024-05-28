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    В Петербурге на территории военного госпиталя обнаружили десяток незаконных мигрантов

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    «Иностранные специалисты» без нужных документов работали на территории военного госпиталя в Петербурге. Их обнаружили в мае в ходе совместной проверки, проведенной военным следственным отделом СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону, местным военным комиссариатом и другими правоохранительными органами.

    Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, в ходе проверки на территории госпиталя на Суворовском проспекте были обнаружены 10 мигрантов, которые работали без патентов и документов, подтверждающих право на пребывание в России. Одного иностранца уже выдворили из РФ по решению суда, остальных оштрафовали.

    Кроме того, еще восьмерых бывших мигрантов поставили на воинский учет. Правоохранители анонсируют новые рейды по улицам города «с целью выявления и постановки на воинский учет граждан, которые могли быть упущены в предыдущих операциях», и напоминают, что отсутствие регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает от обязанности состоять на воинском учете.

    Накануне в МВД России отчитались, что иностранцами в РФ с начала года совершено на 4,7% преступлений меньше, чем в тот же период 2023-го, а в отношении них — на 17% меньше.

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