В Петербурге на территории военного госпиталя обнаружили десяток незаконных мигрантов

«Иностранные специалисты» без нужных документов работали на территории военного госпиталя в Петербурге. Их обнаружили в мае в ходе совместной проверки, проведенной военным следственным отделом СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону, местным военным комиссариатом и другими правоохранительными органами.
Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, в ходе проверки на территории госпиталя на Суворовском проспекте были обнаружены
Кроме того, еще восьмерых бывших мигрантов поставили на воинский учет. Правоохранители анонсируют новые рейды по улицам города «с целью выявления и постановки на воинский учет граждан, которые могли быть упущены в предыдущих операциях», и напоминают, что отсутствие регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает от обязанности состоять на воинском учете.
Накануне в МВД России отчитались, что иностранцами в РФ с начала года совершено на 4,7% преступлений меньше, чем в тот же период