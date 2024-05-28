В Петербурге на территории военного госпиталя обнаружили десяток незаконных мигрантов

«Иностранные специалисты» без нужных документов работали на территории военного госпиталя в Петербурге. Их обнаружили в мае в ходе совместной проверки, проведенной военным следственным отделом СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону, местным военным комиссариатом и другими правоохранительными органами.



Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, в ходе проверки на территории госпиталя на Суворовском проспекте были обнаружены 10 мигрантов , которые работали без патентов и документов, подтверждающих право на пребывание в России. Одного иностранца уже выдворили из РФ по решению суда, остальных оштрафовали.