МВД: в России с начала года снизилась преступность

За четыре месяца 2024 года общее количество зарегистрированных в России преступлений сократилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Показатель киберпреступности, наоборот, пошел вверх, сообщили в пресс-службе МВД РФ 27 мая.



Так, в период с января по апрель на 5,1% снизилось количество преступлений против личности, в том числе убийств и покушений на убийство (-17,5%). На 7,3% стало меньше преступлений против собственности, в том числе грабежей (-21,1%), автомобильных (-27,6%) и квартирных краж (-25,4%).

На треть сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах, на 14,2% — количество уличных разбоев, на 24% — грабежей, на 22% — краж. Преступность среди мигрантов опустилась на 4,7%, а в отношении них — на 17%.