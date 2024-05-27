МВД: в России с начала года снизилась преступность

За четыре месяца 2024 года общее количество зарегистрированных в России преступлений сократилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Показатель киберпреступности, наоборот, пошел вверх, сообщили в пресс-службе МВД РФ 27 мая.
Так, в период с января по апрель на 5,1% снизилось количество преступлений против личности, в том числе убийств и покушений на убийство (-17,5%). На 7,3% стало меньше преступлений против собственности, в том числе грабежей (-21,1%), автомобильных (-27,6%) и квартирных краж (-25,4%).
На треть сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах, на 14,2% — количество уличных разбоев, на 24% — грабежей, на 22% — краж. Преступность среди мигрантов опустилась на 4,7%, а в отношении них — на 17%.
Общее количество ДТП в РФ сократилось на 2,4%, количество раненных в них — на 3,7%. При этом аварий с участием пьяных водителей стало меньше на 20,5%, погибших в них людей — на 30,6% и раненных — на 20,3%.
Кроме того, за указанный период полицейскими из незаконного оборота изъято более 7,5 тонн запрещенных веществ.
На 17,4% возросло число зарегистрированных киберпреступлений. Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что количество киберпреступлений в России за последние пять лет выросло в два раза, и большинство из них — тяжкие и особо тяжкие. Зачастую преступники представляются сотрудниками государственных органов или банков, и люди сами сообщают им сведения о себе. Как правило, жертвами таких преступлений становятся пенсионеры.
Одного из таких предполагаемых мошенников петербургские правоохранители задержали в Челябинске. Подозреваемым в киберпреступности оказался 20-летний учащийся электротехнического колледжа. Молодой человек придумал «фишинг» для интернет-продавцов.