Глава МВД: киберпреступления составляют треть от всех преступлений, зарегистрированных в России

Количество киберпреступлений в России за последние пять лет выросло в два раза, и большинство из них — тяжкие и особо тяжкие. Об этом на заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений 20 декабря рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.



По словам министра, в настоящее время киберпреступления составляют треть от всех зарегистрированных в стране преступлений. Больше половины из них относятся к категориям тяжких и особо тяжких. Основная масса таких преступлений — это кражи и мошенничества, передает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.