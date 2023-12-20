Глава МВД: киберпреступления составляют треть от всех преступлений, зарегистрированных в России

Количество киберпреступлений в России за последние пять лет выросло в два раза, и большинство из них — тяжкие и особо тяжкие. Об этом на заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений 20 декабря рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
По словам министра, в настоящее время киберпреступления составляют треть от всех зарегистрированных в стране преступлений. Больше половины из них относятся к категориям тяжких и особо тяжких. Основная масса таких преступлений — это кражи и мошенничества, передает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Глава МВД особо отметил рост киберхищений, связанных с «применением методов социальной инженерии»: преступники представляются сотрудниками государственных органов или банков, и люди сами сообщают им сведения о себе. Как правило, жертвами таких преступлений становятся пенсионеры. Самые распространенные схемы кибермошенничеств связаны с созданием фальшивых — фишинговых — сайтов и получением доступа к конфиденциальным данным пользователей.
«В основном такая вариативность реализации преступных намерений исходит из-за рубежа, включая кол-центры, находящиеся на территории Украины», — заявил Колокольцев. Он отметил, что в качестве мер противодействия киберпреступлениям с октября 2023 года сотрудникам полиции предоставляется информация о фактах и попытках перевода денег, выполненных без согласия граждан.