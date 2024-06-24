В акватории Двинской губы в Архангельской области пропал подросток из Петербурга. Лодка с ним перевернулась во время шторма

В акватории Двинской губы в Архангельской области продолжаются поиски 17-летнего жителя Петербурга, пропавшего в Сухом море в районе Железных ворот у острова Мудьюг. Его местонахождение неизвестно с 22 июня.
Известно, что подросток вместе с отцом плыл на надувной лодке от мыса Керец, когда резко испортившаяся погода опрокинула их судно. На помощь пришли двое мужчин из соседней лодки, но волны из-за штормовой погоды начали достигать несколько метров, и вскоре все члены маломерного судна оказались в воде. До берега смогли самостоятельно добраться лишь трое взрослых, подростку это не удалось.
По факту происшествия Архангельская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Северо-западная транспортная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящий момент поиски ведут сотрудники МЧС России вместе с добровольцами ПСО «Север». В операции задействован беспилотник.