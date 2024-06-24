Рогозин: убитый в Дагестане священник был моим родственником

Убитый террористами 66-летний протоиерей РПЦ Николай Котельников был дальним родственником экс-главы Роскосмоса, ныне сенатора Совета Федерации Дмитрия Рогозина. Об этом бывший глава госкорпорации утром в понедельник, 24 июня, написал на своей странице во «ВКонтакте».



«Не знал, что погибший от рук бандитов русский священник был моим дальним родственником. Об этом мне написал мой родственник, отец Пётр, тоже священник, бесстрашный человек, который сейчас на фронте представляет Русскую православную церковь», — говорится в посте Дмитрия Рогозина.