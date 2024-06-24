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    Участник веломарафонов из Петербурга влетел в автомобиль в Сестрорецке и попал в реанимацию

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    Врачи больницы №40 спасают велосипедиста из Приморского района Петербурга. Накануне вечером он врезался в автомобиль на Приморском шоссе. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 24 июня.

    По данным «Фонтанки», пострадавший — 33-летний участник веломарафонов. Его имя можно найти на сайте клуба «Балтийская звезда». Мужчина проезжал расстояния в 200 и 300 километров. Вечером в воскресенье он врезался головой в автомобиль в Сестрорецке. Результат — тяжелые травмы головы и посеченная осколками стекла шея. Состояние велосипедиста оценивается как тяжелое, он помещен в реанимацию.

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