    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, вос

    760мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.96eur94.26

    Огненное шоу в Александровском парке завершилось вызовом скорой помощи

    2632
    обсудить

    Медицинская помощь потребовалась артисту, участвующему в огненном шоу. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 июня, накануне вечером скорую вызвали в Александровский парк.

    В НИИ Джанелидзе доставили 33-летнего артиста творческого объединения «Космос внутри». Во время выступления он обжегся керосиновой лампой. У пострадавшего диагностировали термический ожог бедра, колена, голени и кисти. После оказания помощи пациента в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПострадалОгненное шоу
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close