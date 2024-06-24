Огненное шоу в Александровском парке завершилось вызовом скорой помощи

Медицинская помощь потребовалась артисту, участвующему в огненном шоу. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 июня, накануне вечером скорую вызвали в Александровский парк.
В НИИ Джанелидзе доставили 33-летнего артиста творческого объединения «Космос внутри». Во время выступления он обжегся керосиновой лампой. У пострадавшего диагностировали термический ожог бедра, колена, голени и кисти. После оказания помощи пациента в удовлетворительном состоянии отпустили домой.