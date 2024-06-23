У офицеров — выпускной. Смотрите, как прошло вручение дипломов в Военно-морской академии

В воскресенье в Петербурге прошел выпускной офицеров из военно-морских вузов, входящих в Военный учебно-научный центр ВМФ. Дипломы в Военно-морской академии вручил главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев, сообщили в Минобороны РФ 23 июня.

Несколько сотен офицеров выпустились из Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова , Военного института дополнительного профессионального образования, Военно-морского института и Военно-морского политехнического института.

На торжественной церемонии в Военно-морской академии выступил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев. Он вручил дипломы и погоны с воинскими званиями офицерам, которые окончили двухлетние курсы по командным и инженерным специальностям с отличием.

Большая часть выпускников продолжит военную службу на кораблях, подводных лодках и в береговых частях всех флотов и Каспийской флотилии. Наиболее подготовленные офицеры перейдут на службу в части центрального подчинения в систему военно-морской науки и образования.



Всего в 2024 году военно-морские вузы выпустили порядка 1500 офицеров.

