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    Не парад, а выпускной. Смотрите, как на Дворцовой праздновали выпускники военных училищ

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    В Петербурге проходит церемония выпуска из военных училищ. Аттестат об окончании обучения получают в том числе суворовцы, нахимовцы, кронштадтские кадеты и воспитанницы Пансиона Минобороны.

    «Фонтанка»

    За церемонией выпуска наблюдают замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров и губернатор Петербурга Александр Беглов.

    На мероприятии присутствует Андрей Кузьмин (на фото в середине), выпускник Суворовского училища. Это единственный в городе школьник, который набрал 300 баллов на ЕГЭ, объявили на Дворцовой площади дикторы.

    Фото: «Фонтанка»
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    Самая милая и самая важная часть церемонии выпуска из военного училища. Суворовцы и кадеты бросили вверх монеты, а девочки из Пансиона Минобороны — лепестки роз.

    «Фонтанка»

    Как уточнили в Смольном, аттестаты получили 370 выпускников Суворовского военного училища, Нахимовского военно-морского училища, Кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского, кадетского корпуса — «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, Кадетского корпуса — школы IT-технологий, Кадетского корпуса (спортивной школы) Военного института физической культуры. С отличием учебу окончили 133 выпускника.

    Церемония завершилась торжественным маршем выпускников по Дворцовой площади. А народный артист России Василий Герелло исполнил песню «Родина».

    Фото: «Фонтанка»

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