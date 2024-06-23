Ахматова без чёлки: почему стоит идти на выставку к ее 135-летию в Фонтанном доме

Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Фонтанном доме отмечают 135-летие Анны Ахматовой выставкой «Анна Ахматова. Подлинность судьбы». Кураторы сфокусировались на периоде с 1944 по 1966 год: личный дневник в бракованном томе собрания сочинений Лермонтова, пепельница (Ахматова курила до первого инфаркта), даже коряга, которая некогда возлежала возле дачи в Комарово. Фото информантов спецслужб, с которыми говорила Ахматова, и фото её родного брата, который охранял Дмитрия Шостаковича во время визита в США. Вот Ахматову встречают на Белорусском вокзале, куда она приехала из Парижа, а в Париж — из Лондона, где ей в 1965 году вручили диплом почётного доктора Оксфордского университета. Получилась история про чувство собственного достоинства в контексте, где «не всё так однозначно».



Архитектура выставки напоминает одновременно советский мемориал, вестибюль метро и немного кафкианский лабиринт. Архитектор Сергей Падалко по максимуму использовал на самом-то деле небольшой зал: проект организован центрически, и вход в эту «центрифугу» с залами-ячейками оформлен как напряжённо сужающийся коридор — зрители будто попадают в капсулу, где можно долго ходить по кругу. Отсеки разделены по темам: тут можно рассматривать черновики «Поэмы без Героя» (именно так — с большой буквы) под низко висящими лампочками, которые будто макнули в чернила, а можно оказаться в ахматовском «будуаре» с двумя супницами. Начинается же всё с изображений возрастной, но по-прежнему статной женщины. Так кураторы напоминают, что Ахматова не осталась в Серебряном веке.



Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Поделиться Поделиться





«Здесь вы видите послевоенную Ахматову, то есть Ахматову без чёлки — такой она вернулась из эвакуации, — поясняет сокуратор проекта Павел Котляр. — Эта выставка — про Ахматову, которая регулярно лежит в больницах, про пожилую женщину, у которой случаются инфаркты. Это не тонкая высокая дама в дыму «Бродячей собаки», а грузная женщина, тем не менее, сохраняющая свою царственность и принципы».



Авторы портретов Ахматовой — от Иосифа Бродского до корреспондентов СМИ. Ахматову часто снимали для медиа.



«Если посмотреть записные книжки Ахматовой, можно понять, какое на самом деле было внимание к ней, — продолжает куратор. — Её снимает фотограф ТАСС, она даёт интервью для телевидения. В начале 60-х годов она известна и, я бы даже сказал, живёт благополучно. Хоть у неё и нет, как у Пастернака, дачи в Переделкино».

Ещё в конце 1920-х годов директор Государственного литературного музея в Москве написал Ахматовой письмо с предложением купить её архив. Она запросила три тысячи двести рублей (по тем временам — пятнадцать средних зарплат), и с тех пор регулярно продавала свои документы — и это тоже не вяжется с привычным образом Ахматовой-изгнанницы.



В монументальной «капсуле» осмотр лучше начинать против часовой стрелки. В отсеке справа от входа — окно с накрест заклеенными стёклами и присыпанная щебёнкой гипсовая копия скульптуры «Ночь» из Летнего сада. Во время войны её укрывала в том числе Ахматова (можно вспомнить стихотворение 1942 года со словами: «Доченька! /Как мы тебя укрывали/ Свежей садовой землей./ Пусты теперь/ Дионисовы чаши,/ Заплаканы взоры любви…/ Это проходят над городом нашим/ Страшные сестры твои»).



Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Поделиться Поделиться





Рядом — крошечный зал на неизбежную тему отношений с властью: в окне «заблюрены» все стёкла кроме одного, на котором крошечная аппликация в виде памятника Сталину. Памятник стоял в Шереметевском саду в 40–50-е годы, причём Сталин «шёл» в Шереметевский дворец. Павел Котляр в шутку называет зал «Сталин на груди Ахматовой». «Совершенно неочевидно, что у Ахматовой была медаль за доблестный труд в период Великой Отечественной войны, — говорит куратор. — А также медаль в честь 250-летия Ленинграда, на которой написано «Слава городу-Герою!» Заметьте, что медаль соседствует с дипломом почётного доктора Оксфорда, который Ахматова получила в 1965 году, а в отсеке напротив — её оксфордская мантия». Павел ещё раз напоминает о хрупком балансе, который удалось удержать Ахматовой, о её стойкости.



Впрочем, «Подлинность судьбы» рассказывает не столько об отношениях с властью, сколько про переплетение судеб: разный опыт проживания XX века у «уехавших» и «оставшихся», рассинхрон в общении. На одном из фото в зале без окон — советская делегация, прибывшая в 1949 году в Нью-Йорк на конференцию в защиту мира. В ее составе — Дмитрий Шостакович, а рядом с ним телохранитель.

«Это Виктор Горенко, родной брат Ахматовой, — рассказывает сокуратор выставки и учёный секретарь музея Светлана Грушевская. — Он эмигрировал и всю жизнь провёл совершенно в другом контексте. В нашем собрании есть несколько его писем: он жил в Нью-Йорке и не представлял, что значит жить в СССР, поэтому в его переписке с Львом Гумилёвым были наивные вопросы вроде «почему ты не купил себе отрез ткани, чтобы сшить новые брюки».



Ахматова мало общалась с братом — постоянная переписка с человеком из Нью-Йорка была опасна, Виктор же недоумевал, почему она редко пишет. В музее есть письмо Виктора сестре от февраля 1966 года: он указывает, что получил телеграмму (даже не письмо) от третьего лица, что его сестра больна, и не знает, чему верить, лишь надеется, что она поскорее вернётся из больницы домой. Ахматова умерла 5 марта в санатории в Домодедово — через неделю после этого письма.



Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Другая деталь контекста — ахматовские списки. В «будке» на даче в Комарово Ахматова составляла список друзей, которым можно дать почитать книгу «Бег времени»: 61 человек, под номером 15 — «Иосиф» (имя зачёркнуто, значит, Бродский книгу от Ахматовой получил). Через какое-то время — ещё один список, на этот раз тех, кто навещал Ахматову в Боткинской больнице с 10 ноября 1965 по 18 февраля 1966 года (Бродский был).



Со «Сталиным на груди Ахматовой» соседствует «гвоздь программы» — зал, в котором свет из окна проходит через двери-витражи. Это оригинальные двери из последней квартиры Ахматовой на улице Ленина. Павел Котляр рассказал, как они оказались на выставке: «Мы пришли к правнукам Николая Николаевича Пунина. И в разговоре о том, какие вещи можно предоставить для выставки, братья Зыковы вспомнили про двери. Ахматовские двери с изображением дракона в квартире по-прежнему использовали по прямому назначению. В квартирах в таких послевоенных домах двери часто были со стеклянными вставками, а комната Ахматовой была рядом с кухней. И чтобы создать иллюзию некой изоляции, она попросила художника Леонида Зыкова — мужа Анны Каминской, внучки Николая Пунина, — нарисовать на кальке углём дракона, который был бы похож на дракона с кимоно, которое Николай Николаевич Пунин когда-то привёз ей из Японии». После выставки двери-витражи с драконом вернутся на своё место и вновь станут просто дверьми.



Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Поделиться Поделиться





Пока же под витражами с драконом можно почитать дневник Ахматовой, который она вела в бракованном томе собрания сочинений Лермонтова. Обложка и несколько страниц в нём заполнены, действительно, Лермонтовым, а остальные листы были пустыми — на них и писала Ахматова. Такие «текстовые» отсеки на выставке чередуются с условными мемориальными реконструкциями ахматовского предметного мира. В одной из них вы найдёте две супницы, зеркало, телефон, вазу, книги.



«Перед началом войны Ахматова вручила Зое Томашевской чемоданчик-сундучок с вещами, которые завещала беречь, — говорит Светлана Грушевская. — И это были странные предметы: битая супница, мутное зеркало, какой-то флакончик. Это были вещи, которые занимали важное место в поэтическом мире Ахматовой, потому что в целом у неё был имидж человека, у которого не было быта, который не обрастал вещами. Всё, что ей дарили, она тут же передаривала, сохраняя только самое ценное».



Последний отсек, если идти против часовой стрелки, посвящён страху: из стены с нишами, напоминающей Квадратный Колизей (Дворец итальянской цивилизации, известное здание в Риме времен фашизма — прим.ред.), смотрят скульптурные портреты Ахматовой. Точёное лицо с острыми скулами, то же лицо, будто размытое и смотрящее вверх, фигура Ахматовой, составленная из рассыпающихся камней. Здесь куратор говорит об информантах спецслужб, с которыми Ахматова общалась, подчас зная, что они информанты (и предпочитая их тем, которых не знает).



Фото: предоставлено Музеем Анны Ахматовой Поделиться Поделиться





Выходя из коридора, замечаешь проекцию трансляции из мемориальной комнаты музея, которую «разобрали» для временной выставки. Потом её, по словам музейщиков, соберут заново и немного иначе.

Анастасия Семенович, специально для «Фонтанки.ру»

