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    Драка в квартире на Партизана Германа закончились смертью пожилого мужчины

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    Пьяный мужчина до смерти избил пенсионера в квартире на улице Партизана Германа, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (статья 111 УК РФ). Об этом 23 июня стало известно «Фонтанке».

    По предварительной информации, сообщение о скандале с пьяным сожителем в одной из квартир в доме в Красносельском районе поступило вечером 21 июня. Предположительно, звонила родственница погибшего. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили тело 66-летнего петербуржца с признаками насильственной смерти.

    По подозрению в убийстве был задержан 46-летний сожитель погибшего.

    Уголовное дело расследует Следственный комитет по Красносельскому району.

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