Драка в квартире на Партизана Германа закончились смертью пожилого мужчины

Пьяный мужчина до смерти избил пенсионера в квартире на улице Партизана Германа, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть ( статья 111 УК РФ ). Об этом 23 июня стало известно «Фонтанке».

По предварительной информации, сообщение о скандале с пьяным сожителем в одной из квартир в доме в Красносельском районе поступило вечером 21 июня. Предположительно, звонила родственница погибшего. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили тело 66-летнего петербуржца с признаками насильственной смерти.