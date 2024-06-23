Драка в квартире на Партизана Германа закончились смертью пожилого мужчины

Пьяный мужчина до смерти избил пенсионера в квартире на улице Партизана Германа, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (
По предварительной информации, сообщение о скандале с пьяным сожителем в одной из квартир в доме в Красносельском районе поступило вечером 21 июня. Предположительно, звонила родственница погибшего. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили тело
По подозрению в убийстве был задержан
Уголовное дело расследует Следственный комитет по Красносельскому району.