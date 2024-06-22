«Кормить троллей я не буду». Почему в Петербурге отменили концерт бардов Никитиных

Фото: кадр из видео/ канал Россия Культура/ YouTube Поделиться Поделиться





Барды Татьяна и Сергей Никитины не выступят в Петербурге в ближайшую пятницу. Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 22 июня, концерт решили отменить в целях безопасности артистов и зрителей. Собрали все, что известно о ситуации вокруг исполнителей.



Татьяна и Сергей Никитины — советские и российские авторы-исполнители. В конце апреля ряд радикально-патриотических СМИ и телеграм-каналов обвинили артистов в причастности к финансированию ВСУ. Исполнители в ответ заявили, что никогда не финансировали украинскую армию и не собирались этого делать. Никитины сообщили, что отказались от участия в фестивале в Черногории, в котором помимо них должны были участвовать иноагенты. Как писала пресса, собранные на мероприятии средства организаторы планировали отправить на поддержку Украины.

История привлекала внимание к концертам Никитиных в России. В начале мая стало известно об отмене их юбилейного концерта, который должен был пройти 13 июня в московском Центре авторской песни. При этом, концерт в этом центре все-таки состоялся, написала в своем телеграм-канале Марина Ахмедова, член Совета по правам человека при президенте РФ и главный редактор информационного агентства «Регнум». Издание пристально следит за деятельностью бардов и рассказывало, как 9 июня Сергей Никитин в роли председателя жюри награждал победителей детского фестиваля авторской песни «Слушай и скажи» в московском киноклубе «Эльдар».

В публикации отмечается, что до этого артист дал в столице несколько концертов, один из которых посетила корреспондент «Регнума». «Она вполне вежливо спросила у барда. пойдут ли деньги с этого концерта на ВСУ. Но на нее зашикала публика, люди закричали, что ей должно быть стыдно. И тут же попросили барда подписать книгу для Евгении Беркович в тюрьму, — описала этот эпизод Ахмедова. — А я, просматривая видео, подумала: как хорошо, что эти люди на собственной шкуре не знают, что такое война, и пусть никогда не узнают. Но вообще, стыдно должно быть тем, кто собирает деньги на армию врага, живёт в Америке, а сюда приезжает только поиздержавшись».

Издание одним из первых сообщило о том, что петербургский концерт Никитиных, который должен был состояться 28 июня на площадке «Фонтанка 69», тоже отменен. Афиша с музыкантами исчезла с сайта пространства, а билетные операторы перестали продавать билеты на мероприятие.

«Судя по тому, что «Афиша.ру» прислала мне автоматическое письмо об отмене мероприятия (я успела купить билеты через них, пока ссылка была активна) — похоже всё-таки концерт отменили», — написала утром 22 июня одна из участниц группы «ВКонтакте», посвященной творчеству артистов. К вечеру информацию подтвердил один из активных участников сообщества. «Внимание! Концерт 28 июня в Санкт-Петербурге отменен по решению площадки! Увы…» — написал он.

Позднее это сообщение было удалено из группы, но, по данным «Фонтанки», выступление Никитиных действительно было отменено. Это произошло не по решению площадки, а в целях безопасности артистов и зрителей, пояснил источник.

С вопросами о возврате билетов по телефону площадки «Фонтанку» перенаправили к организатору мероприятия. Стоимость билетов составила 3300 рублей за штуку. Организатор концерта сообщил «Фонтанке», что средства за билеты посетителям вернут билетные операторы. «Комментировать и кормить троллей я не буду», — добавил он.