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    В Петербурге дважды за сутки стреляли из автомобилей

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    За прошедшие сутки петербуржцы дважды обращались с полицию с сообщениями о стрельбе из транспорта. Подозреваемые не найдены. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 июня.

    Житель проспекта Маршала Жукова в полицию обратился накануне около 8 утра. Он сообщил, что по его «Мазде» стрелял неизвестный. Мужчина с пистолетом находился в сером «Хендэ», который после стрельбы набрал скорость и скрылся.

    После полудня в полицию обратилась жительница Кировского района. По её словам, около четырех утра на Лесном проспекте в неё стрелял водитель черного автомобиля. Марку она не запомнила.

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