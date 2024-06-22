В Петербурге дважды за сутки стреляли из автомобилей

За прошедшие сутки петербуржцы дважды обращались с полицию с сообщениями о стрельбе из транспорта. Подозреваемые не найдены. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 июня.



Житель проспекта Маршала Жукова в полицию обратился накануне около 8 утра. Он сообщил, что по его «Мазде» стрелял неизвестный. Мужчина с пистолетом находился в сером «Хендэ», который после стрельбы набрал скорость и скрылся.



После полудня в полицию обратилась жительница Кировского района. По её словам, около четырех утра на Лесном проспекте в неё стрелял водитель черного автомобиля. Марку она не запомнила.

