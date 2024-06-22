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    После нацистских выкриков у Лахта Центра задержаны трое

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    После нацистских выкриков у Лахта Центра задержаны трое. Все они уже имели проблемы с законом. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 июня.

    С заявлением в полицию обратился студент третьего курса из Дагестана. Он рассказал, как у Лахта Центра трое неизвестных кидались нацистскими лозунгами и размахивали ножом. Один из них распылил газовый баллончик.

    Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве. Задержан 30-летний слесарь и двое его безработных приятелей 29 лет и 31 года. Слесарь ранее привлекался по статье о незаконном распространении наркотиков, ещё двое задержанных - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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