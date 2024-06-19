Полуголые и агрессивные. Неизвестные последователи ультраправых идей заработали уголовное дело на севере Петербурга

Уголовное дело о хулиганстве в отношении трех неустановленных лиц возбуждено полицией Приморского района после инцидента у Лахта Центра. Молодых людей ищут.
Как стало известно «Фонтанке», в понедельник вечером в полицию позвонили две петербурженки и рассказали, что на улице Высотной полуголые и агрессивные молодые мужчины выкрикивают нацистские лозунги, матерятся и пристают к прохожим. Позднее было выявлено, что неизвестные угрожали ножом прохожему.
Участники конфликта и обстоятельства устанавливаются.