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    Полуголые и агрессивные. Неизвестные последователи ультраправых идей заработали уголовное дело на севере Петербурга

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    Уголовное дело о хулиганстве в отношении трех неустановленных лиц возбуждено полицией Приморского района после инцидента у Лахта Центра. Молодых людей ищут.

    Как стало известно «Фонтанке», в понедельник вечером в полицию позвонили две петербурженки и рассказали, что на улице Высотной полуголые и агрессивные молодые мужчины выкрикивают нацистские лозунги, матерятся и пристают к прохожим. Позднее было выявлено, что неизвестные угрожали ножом прохожему.

    Участники конфликта и обстоятельства устанавливаются.

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