The Guardian: Скрипали отказались участвовать в слушаниях дела об их отравлении

Сергей и Юлия Скрипали просят не вызывать их на слушания по делу об отравлении Дон Стерджес в Великобритании из-за опасений за свою безопасность. Об этом сообщила 21 июня газета The Guardian со ссылкой на слова их адвоката в суде.



Стерджес погибла после того, как ее партнер Чарли Роули подарил ей найденный в парке флакон, как он предполагал, с духами. В результате воздействия вещества, находившегося внутри, Стерджес умерла в больнице, а Роули пострадал. Семья первой добилась расследования инцидента и попросила привлечь в качестве свидетелей Скрипалей, поскольку, по версии родственников, смерть женщины и их отравление могут быть связаны.

