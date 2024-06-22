The Guardian: Скрипали отказались участвовать в слушаниях дела об их отравлении

Сергей и Юлия Скрипали просят не вызывать их на слушания по делу об отравлении Дон Стерджес в Великобритании из-за опасений за свою безопасность. Об этом сообщила 21 июня газета The Guardian со ссылкой на слова их адвоката в суде.
Стерджес погибла после того, как ее партнер Чарли Роули подарил ей найденный в парке флакон, как он предполагал, с духами. В результате воздействия вещества, находившегося внутри, Стерджес умерла в больнице, а Роули пострадал. Семья первой добилась расследования инцидента и попросила привлечь в качестве свидетелей Скрипалей, поскольку, по версии родственников, смерть женщины и их отравление могут быть связаны.
Окончательное решение по вопросу участия Скрипалей в разбирательстве не принято, но их адвокат сообщил, что его доверители не хотят участвовать в нем из-за опасений за свою безопасность. Они считают, что достаточно использовать показания, которые ранее были даны полиции.
Издание отмечает, что слушания и так проводятся с жесткими мерами безопасности. Заседания транслируются с 15-минутной задержкой на случай раскрытия информации, которая может навредить национальной безопасности.
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись, как писали местные СМИ, воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок» в городе Солсбери. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.
Через четыре месяца после инцидента Роули подарил Стерджес найденный в парке флакон духов, который, как утверждала британская пресса и подтвердила, по данным СМИ, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), содержал «Новичок». Женщина умерла 8 июля 2018 года. Ее семья добивалась специального расследования, в полномочия которого входит оценки роли Российского государства.