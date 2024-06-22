Фанаты Виктора Цоя сразились со строительной техникой у могилы певца в день его рождения

Фанаты группы «Кино», собравшиеся чтобы отметить день рождения Виктора Цоя, были оттеснены от места его захоронения строительной техникой. Как передает с места событий корреспондент «Фонтанки», работы по благоустройству территории начались еще вечером 21 июня. В 18.00 сотрудники полиции вежливо попросили собравшихся на Богословском кладбище поклонников музыканта на выход. Большая часть фанатов переместилась за железную дорогу на лужайку, но некоторые остались на месте.

Завязалась перепалка, несколько человек предприняли попытки встать перед тяжелой техникой и даже лечь в ковш. После этого на место прибыла полиция в сопровождении мужчины, который представился руководителем работ. В ответ на недоумение поклонников он сообщил, что не видит ничего необычного в проведении работ вечером в пятницу. После этого фанаты перешли к музыкальному протесту и исполнили песню «Сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле», под которую рабочие в синих комбинезонах стали раскатывать рулонный газон.



Сейчас в районе кладбища дежурит наряд ДПС.



Ранее на Богословском кладбище исчезла площадка перед могилой Виктор Цоя, которая была традиционным местом встречи его поклонников.

