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    Фанаты Виктора Цоя сразились со строительной техникой у могилы певца в день его рождения

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    Фанаты группы «Кино», собравшиеся чтобы отметить день рождения Виктора Цоя, были оттеснены от места его захоронения строительной техникой. Как передает с места событий корреспондент «Фонтанки», работы по благоустройству территории начались еще вечером 21 июня.

    В 18.00 сотрудники полиции вежливо попросили собравшихся на Богословском кладбище поклонников музыканта на выход. Большая часть фанатов переместилась за железную дорогу на лужайку, но некоторые остались на месте.

    «Фонтанка.ру»

    Около 20:00 к могиле Виктора Цоя стянулось пять единиц техники и около десяти работников, которые молча начали снимать грунт с недавно устроенного газона.

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    Завязалась перепалка, несколько человек предприняли попытки встать перед тяжелой техникой и даже лечь в ковш. После этого на место прибыла полиция в сопровождении мужчины, который представился руководителем работ. В ответ на недоумение поклонников он сообщил, что не видит ничего необычного в проведении работ вечером в пятницу. После этого фанаты перешли к музыкальному протесту и исполнили песню «Сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле», под которую рабочие в синих комбинезонах стали раскатывать рулонный газон.

    Сейчас в районе кладбища дежурит наряд ДПС.

    Ранее на Богословском кладбище исчезла площадка перед могилой Виктор Цоя, которая была традиционным местом встречи его поклонников.

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