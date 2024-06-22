Фанаты Виктора Цоя сразились со строительной техникой у могилы певца в день его рождения

Фанаты группы «Кино», собравшиеся чтобы отметить день рождения Виктора Цоя, были оттеснены от места его захоронения строительной техникой. Как передает с места событий корреспондент «Фонтанки», работы по благоустройству территории начались еще вечером 21 июня.
В 18.00 сотрудники полиции вежливо попросили собравшихся на Богословском кладбище поклонников музыканта на выход. Большая часть фанатов переместилась за железную дорогу на лужайку, но некоторые остались на месте.
«Фонтанка.ру»
Около 20:00 к могиле Виктора Цоя стянулось пять единиц техники и около десяти работников, которые молча начали снимать грунт с недавно устроенного газона.
Завязалась перепалка, несколько человек предприняли попытки встать перед тяжелой техникой и даже лечь в ковш. После этого на место прибыла полиция в сопровождении мужчины, который представился руководителем работ. В ответ на недоумение поклонников он сообщил, что не видит ничего необычного в проведении работ вечером в пятницу. После этого фанаты перешли к музыкальному протесту и исполнили песню «Сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле», под которую рабочие в синих комбинезонах стали раскатывать рулонный газон.
Сейчас в районе кладбища дежурит наряд ДПС.
Ранее на Богословском кладбище исчезла площадка перед могилой Виктор Цоя, которая была традиционным местом встречи его поклонников.