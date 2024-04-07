«Там полстраны около Вити переженилось». Поклонники Цоя бьют тревогу из-за работ у его могилы

Фото: Кирилл Апрелев Поделиться Поделиться





Петербургские поклонники группы «Кино» встревоженно обсуждают работы в районе захоронения Виктора Цоя на Богословском кладбище. Фанаты опасаются, что будет уничтожено традиционное место встреч, существующее с августа 1990 года.



Тревогу подняла туристка из Москвы Кристина, которая посещала памятное место и сфотографировала нескольких рабочих и трактор, которые что-то делали на аллее рядом с могилой.

Фото: Кирилл Апрелев Поделиться Поделиться





Еще один поклонник группы Дмитрий сообщил «Фонтанке», что с друзьями выехал на место. Из слов рабочих он понял, что готовятся места под новые захоронения. Уже убрали скамейку и брусчатку, которой была выложена достаточно большая площадка перед могилой, а также известное место для костра, которое появилось еще в 90-м , когда у могилы Цоя несколько месяцев стоял палаточный лагерь. По словам Дмитрия, разговора с «копальщиками» не получилось.



Накануне в крупнейшей группе о Викторе Цое во «ВКонтакте» появился пост о том, что «уничтожается площадка напротив могилы музыканта». В комментариях к посту люди не верят в происходящее, для многих эта площадка стала тем самым «местом для шага вперед». Дмитрий Егоров лично принимал участие в благоустройстве территории: «Там полстраны около Вити переобщалось, переженилось, люди сотнями тысяч до сих пор ходят».



На данный момент площадка, где более 30 лет проходили поминальные встречи, представляет собой песчаную поляну. При входе на нее смонтированы мусорные контейнеры.

Фото: Кирилл Апрелев Фото: Кирилл Апрелев Поделиться Поделиться





Теоретически новые захоронения появляться не должны, так как Богословское кладбище имеет статус «действующее, закрытого типа». Возможны захоронения в родственные могилы или на свободные места в пределах родственного захоронения. Впрочем, на таких кладбищах могут предлагаться стандартные урновые участки.



Нужно отметить, что на площадке собирались не только в день смерти Цоя, рядом находятся могилы других известных рок-деятелей — Михаила «Горшка» Горшенева, Александра «Рикошета» Аксенова, Марианны Цой.



Богословское кладбище по договору с городом обслуживает ООО «Альянс», но его директор Сергей Власов оперативно комментировать ситуацию отказался. «Фонтанка» обратилась к смольнинскому комитету по промышленности. «До 30 апреля площадка будет благоустраиваться. Новые захоронения в данное время там не планируются», — сообщили в пресс-службе.

