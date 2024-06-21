Под окнами дома в Сертолово нашли труп женщины. В квартире осталась записка от мужа о расставании

Жительница Сертолово погибла после падения из окна. Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, тело 55-летней женщины обнаружили на тротуаре на улице Молодцова. До этого ее видели на балконе своей квартиры на седьмом этаже.



Прибывшим на место происшествия оперативникам соседи рассказали, что в последние три дня из квартиры погибшей играла громкая музыка, а ее саму еще утром видели в нетрезвом виде. Своей знакомой она рассказала, что ее бросил муж.



На теле женщины не нашли внешних признаков насильственной смерти. При осмотре квартиры видимых следов борьбы не обнаружилось, но среди общего беспорядка лежала записка, в которой муж погибшей сообщает, что уходит от нее.



Полиция проводит проверку.

