Бастрыкин затребовал доклад о поножовщине школьников в Петербурге. Девятиклассника подозревают в том, что он пырнул семиклассника

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования инцидента, произошедшего накануне в Петербурге: семиклассника одной из школ Кировского района ранили ножом на Тракторной улице. Информация о поручении главы СК появилась вечером 21 июня в телеграм-канале ведомства.

По подозрению в совершении преступления уже задержан учащийся девятого класса, живущий рядом с местом происшествия. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

