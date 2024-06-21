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    Бастрыкин затребовал доклад о поножовщине школьников в Петербурге. Девятиклассника подозревают в том, что он пырнул семиклассника

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    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования инцидента, произошедшего накануне в Петербурге: семиклассника одной из школ Кировского района ранили ножом на Тракторной улице. Информация о поручении главы СК появилась вечером 21 июня в телеграм-канале ведомства.

    По подозрению в совершении преступления уже задержан учащийся девятого класса, живущий рядом с местом происшествия. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

    15-летний пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии с проникающим ранением грудной клетки.

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    БыстрыкинДокладШкольникиПоножовщина
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