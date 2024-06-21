Пожар на складе МВД в Ростове-на-Дону потушен. Его площадь оценили в 700 квадратов

Открытое горение на улице Вятской в Ростове-на-Дону, где находится база материально-технического снабжения МВД, ликвидировано. Об этом в своем телеграм-канале вечером 21 июня написал мэр города Алексей Логвиненко.

По сведениям градоначальника, первое сообщение о пожаре поступило в 16:48. Ему был присвоен второй ранг, площадь горения составила 700 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

Причина возгорания все еще не установлена. Издание 161.ru со ссылкой на очевидцев писало, что перед пожаром в районе базы был слышен «громкий хлопок». Оно же опубликовало кадры пожара.