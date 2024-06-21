РФ и Индия обсуждают запуск группового безвизового туробмена

Россия и Индия работают над запуском группового безвизового туристического обмена между странами. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарной сессии Туристического форума БРИКС.

«Инструментом упрощения вопросов с оформлением визы являются групповые туристические обмены, благодаря которым у нас две программы существуют — с Китаем <…> и с Ираном тоже запустили эту программу. И это дало очень мощный эффект — 450 тыс. взаимных туристических поездок. <…> Мы также активно обсуждаем этот механизм с нашими индийскими друзьями, им активно предлагаем», — поделился министр (цитата по ТАСС).



Согласно данным Ассоциации туроператоров России, в 2023 году Индия вошла в десятку стран по турпотоку в РФ — оттуда приехало 5,1 тыс. человек. При этом количество туристов может увеличиться в скором времени, так как первые безвизовые тургруппы из Индии планируют отправить в РФ уже к весне 2025 года, говорил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев



Также в России готовятся к полной отмене виз со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.



Программу безвизового туробмена с Китаем официально перезапустили еще в августе 2023 года. Тогда из Сианя в Санкт-Петербург прибыли 23 туриста. Тем не менее программа не позволила прийти к тем показателям по туризму, которые наблюдались до пандемии. В то время как в 2019 году туристы из КНР совершили 592 тыс. визитов, за 6 месяцев 2023 года отметили только 32,3 тыс. Российские туроператоры видят причину такого спада туристов в бюрократическом барьере — отсутствует четкий регламент по оформлению документов.

