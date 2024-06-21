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    В США ввели санкции против топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»

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    Министерство финансов США объявило 21 июня о новых санкциях против «Лаборатории Касперского». В «российский» санкционный список внесены 12 человек.

    Среди них исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева, управляющий директор в России и СНГ Анна Кулашова и другие руководители.

    Санкционный список по большей части совпадает со списком топ-менеджеров компании на ее официальном сайте.

    Напомним, еще весной 2023 года регуляторы в США уже запретили федеральному правительству использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Необходимость этого в Белом доме объясняли интересами национальной безопасности.

    20 июня было объявлено, что с 29 сентября 2024 года в США вводят запрет на продажу антивирусных программ производства Kaspersky Lab. А с 20 июля компании запрещено «вступать в какие-либо новые договоренности» с лицами в США, касающиеся ее услуг, уточняет ТАСС.

    Во всем мире программами Kaspersky Lab пользуются около 400 миллионов человек и примерно 240 тысяч компаний.

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    Kaspersky LabЛаборатория КасперскогоСШАСанкции
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