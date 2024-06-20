Reuters: в США хотят запретить продажу антивирусных программ Kaspersky Lab уже в сентябре

В США хотят запретить продажу антивирусных программ производства Kaspersky Lab. Об этом 20 июня сообщает Reuters. Санкции планируют ввести с 29 сентября.

«Администрация Байдена планирует ограничить продажи ПО <...> Kaspersky в США с 29 сентября из-за связей с Россией», — уточняет агентство со ссылкой на источник.



Ранее Reuters сообщало, что регуляторы в США уже запретили федеральному правительству использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского».

О том, что администрация Байдена планирует введение законодательного запрета частным компаниям и гражданам использовать ПО от «Лаборатории Касперского», стало известно еще в апреле. По данным американских СМИ, необходимость этого в Белом доме объясняли интересами национальной безопасности.