Reuters: в США хотят запретить продажу антивирусных программ Kaspersky Lab уже в сентябре

В США хотят запретить продажу антивирусных программ производства Kaspersky Lab. Об этом 20 июня сообщает Reuters. Санкции планируют ввести с 29 сентября.
«Администрация Байдена планирует ограничить продажи ПО <...> Kaspersky в США с 29 сентября из-за связей с Россией», — уточняет агентство со ссылкой на источник.
Ранее Reuters сообщало, что регуляторы в США уже запретили федеральному правительству использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского».
О том, что администрация Байдена планирует введение законодательного запрета частным компаниям и гражданам использовать ПО от «Лаборатории Касперского», стало известно еще в апреле. По данным американских СМИ, необходимость этого в Белом доме объясняли интересами национальной безопасности.
Сколько компаний и частных пользователей из США используют ПО Касперского, точно неизвестно, однако во всем мире программами Kaspersky Lab пользуются около 400 миллионов человек и примерно 240 тысяч компаний.