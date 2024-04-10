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    «Из соображений национальной безопасности». В США планируют ввести полный запрет на ПО «Лаборатории Касперского»

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    Администрация Байдена прорабатывает введение закона, запрещающего частным компаниям и гражданам использование программного обеспечения от «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников. По данным издания, Белый дом объясняет необходимость такого шага соображениями национальной безопасности и соответствующий закон может быть принят уже в апреле.

    Ранее ограничения на использование продуктов «Лаборатории» вводились для госкомпаний, но аналогичная инициатива в отношении частных лиц и корпораций — беспрецедентный шаг. Специалисты сравнивают эту меру с общенациональным запретом TikTok, который произойдет в том случае, если китайская компания ByteDance не продаст соцсеть американским владельцам.

    Официальные лица из правительства США не единожды заявляли, что российское ПО может использоваться для слежки за американцами, передачи данных и взлома систем безопасности. О том, сколько компаний и частных пользователей из США используют ПО Касперского, точно неизвестно, однако их общее количество в мире составляет около 400 миллионов человек и примерно 240 тысяч компаний. В случае если такой закон все же будет принят, «Лаборатория Касперского» сможет обжаловать решение Минторга или пойти на сделку с правительством страны, которая снимет угрозу национальной безопасности.

    Ранее антивирус Касперского вошел в список приложений, обязательных для предустановки на все смартфоны, продающиеся в России.

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