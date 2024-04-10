«Из соображений национальной безопасности». В США планируют ввести полный запрет на ПО «Лаборатории Касперского»

Администрация Байдена прорабатывает введение закона, запрещающего частным компаниям и гражданам использование программного обеспечения от «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников. По данным издания, Белый дом объясняет необходимость такого шага соображениями национальной безопасности и соответствующий закон может быть принят уже в апреле.



Ранее ограничения на использование продуктов «Лаборатории» вводились для госкомпаний, но аналогичная инициатива в отношении частных лиц и корпораций — беспрецедентный шаг. Специалисты сравнивают эту меру с общенациональным запретом TikTok, который произойдет в том случае, если китайская компания ByteDance не продаст соцсеть американским владельцам.