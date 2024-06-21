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    Петербургские врачи заменили 50% рубцовой кожи на лице ребенка с «маской Бэтмена»

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    Петербургские врачи удалили 50% площади рубцов на лице пятилетней Луны Феннер, девочки из США в «маске Бэтмена». Уже через две недели врачи освободят малышку от швов и повязок, показав первые результаты пластики.

    «Мы работали 5 часов 20 минут. За это время мы удалили три тканевых экспандера и 50% площади рубцов, выполнили пластику ран полученными избытками кожи, восстановили смыкание век», — рассказали в ВК-сообществе клиники МЕДСИ.

    По словам специалистов, благодаря увеличению площади нормальной кожи в ходе следующего этапа начнется восстановление центральной зоны лица.

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    «А пока пожелаем Луне скорейшего восстановления и обязательно поделимся результатом нашей работы, когда снимем швы и повязки, — через две недели», — заключили в группе.

    19 апреля Луна Феннер, родившаяся с редкой патологией на лице, перенесла первую операцию из пяти запланированных по устранению последствий после удаления крупного невуса. Врачи установили под кожу ребенка три экспандера с физраствором, благодаря которым удалось получить лоскут здоровой кожи. 21 июня Луна перенесла вторую операцию — хирурги срезали патологическую ткань, на месте которой встала здоровая кожа. В стационаре Луна пробудет три дня. 4 июля ей предстоит снятие швов и повязок, а 8 числа семья улетает домой, родители малышки уже взяли обратные билеты.

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    Маска бэтменаОперацияЛуна ФеннерМедсиХирурги спб
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