Спит, ест, резвится. Как живет новорожденная макака-резус в павловском антропоиднике в Колтушах

В антропоиднике Института физиологии имени Павлова в Колтушах родилась макака-резус Павлина. Она появилась на свет в конце мая и пока питается молочными смесями и детским питанием.

Как сообщает 47news 21 июня, Павлина, как и все дети, игривая. День макаки проходит так: сначала малышка просыпается, затем завтракает, бегает, снова ест и снова спит. Засыпает макака с игрушечной обезьянкой. Сейчас вес Павлины составляет 700 граммов, но при рождении она весила всего 300.

Родители макаки — Паша и Инка — еще совсем юные. Им нет и трех лет. Сотрудники антропоидника не рискуют оставлять Павлину с ними, ведь как-то они не поделили и уронили малышку. Паша и Инка родом из Адлера. В антропоидник их привезли в 2022 году.

Имя макаке выбирали жители Колтушей. И оно получилось со смыслом. Местная жительница предложила соединить «Павлово» и «ангел», и получилось Павлина.