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    Спит, ест, резвится. Как живет новорожденная макака-резус в павловском антропоиднике в Колтушах

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    В антропоиднике Института физиологии имени Павлова в Колтушах родилась макака-резус Павлина. Она появилась на свет в конце мая и пока питается молочными смесями и детским питанием.

    Как сообщает 47news 21 июня, Павлина, как и все дети, игривая. День макаки проходит так: сначала малышка просыпается, затем завтракает, бегает, снова ест и снова спит. Засыпает макака с игрушечной обезьянкой. Сейчас вес Павлины составляет 700 граммов, но при рождении она весила всего 300.

    Родители макаки — Паша и Инка — еще совсем юные. Им нет и трех лет. Сотрудники антропоидника не рискуют оставлять Павлину с ними, ведь как-то они не поделили и уронили малышку. Паша и Инка родом из Адлера. В антропоидник их привезли в 2022 году.

    Имя макаке выбирали жители Колтушей. И оно получилось со смыслом. Местная жительница предложила соединить «Павлово» и «ангел», и получилось Павлина.

    Антропоидник, в котором родилась Павлина, имеет большую историю. Он был создан в 1923 году. Там физиолог Иван Павлов начал изучать рефлексы собак. Сейчас же в институте содержатся 40 макак. Благодаря им ученые изучают сложные процессы в головном мозге человека и животных.

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