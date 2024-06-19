Серкан Болат теперь в Великом Устюге. В зоосаде Деда Мороза пополнение

В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге теперь живет Серкан Болат. Как сообщает 19 июня генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова, именем турецкого актера назвали бычка шотландской породы хайленд. Серкан появился на свет 6 июня, у своей матери он первенец.

Порода коров хайленд отличается от других длинной волнистой шерстью, которая защищает животных от суровых морозных зим. Также у них длинные рога. Но их пока нет у Серкана, он еще слишком мал.