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    Серкан Болат теперь в Великом Устюге. В зоосаде Деда Мороза пополнение

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    В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге теперь живет Серкан Болат. Как сообщает 19 июня генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова, именем турецкого актера назвали бычка шотландской породы хайленд. Серкан появился на свет 6 июня, у своей матери он первенец.

    Порода коров хайленд отличается от других длинной волнистой шерстью, которая защищает животных от суровых морозных зим. Также у них длинные рога. Но их пока нет у Серкана, он еще слишком мал.

    Светлана Акулова, Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что детеныш родился у японских макак Мии и Киото в Ленинградском зоопарке. Это третий ребенок пары, и старшие братья ревнуют родителей к новорожденному.

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